Девять детей заразились коронавирусом в санатории под Екатеринбургом

Досрочно завершена смена в филиале санатория "Обуховский" в Нижних Сергах Свердловской области. У девяти детей 10-15 лет выявлена коронавирусная инфекция, заболевших госпитализировали, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалистами были предприняты оперативные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции в отрядах, где зарегистрированы случаи заболевания. Объявлен карантин, организован отдельный прием пищи, отменены массовые мероприятия. Смена окончена досрочно - 28 июля. Новых случаев не выявлено.

Специалисты Роспотребнадзора проводят в санатории эпидемиологическое расследование. Отбираются пробы для лабораторных исследований, оценивается соблюдение требований санитарного законодательства. Предписано провести в лагере дезинфекцию.