Стало известно, как на самом деле Любовь Успенская приняла 27-летнего жениха дочери

Любовь Успенская еще весной рассказала, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Певица уверяла, что ей попался прекрасный зять — талантливый, пишет стихи и музыку, да еще и серьезный бизнесмен. Но при этом Любовь Залмановна отмечала, что лично с мужчиной не знакома, мол, эту честь ему нужно еще заслужить.

Как утверждает Starhit, женихом Плаксиной оказался Никита Плотников. Мужчина точно не принадлежит к шоу-бизнесу. Он занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Никите 27 лет, у него есть сын.

Татьяна подтвердила эту информацию, добавив, что они встречаются уже три месяца. Познакомились певица и хоккеист в соцсети. Мужчина первый написал дочери Успенской. Восьмилетняя разница в возрасте его ничуть не смутила.

По словам Плаксиной, это была любовь с первого взгляда. "Он меня нашел в соцсети, сходили на ужин и все. Он меня покорил чувством юмора и умом. Найти своего человека сложно, но кто ждет, всегда встретит счастье. Никита помогает мне во всем, он ангел", — призналась Татьяна.

Плаксина уверяет, что рядом с молодым женихом она стала чуточку спокойнее. "Я сама не способна кого-либо приземлить, это меня надо заземлять", — пошутила девушка.

Любовь Залмановна хоть и противилась встрече с избранником дочери, но все же решилась на разговор с ним. В итоге Плотников покорил Успенскую. "Мама очень тепло его приняла, потому что Никита правда очень хороший человек", — отметила Татьяна.