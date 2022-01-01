Зеленский обсудил с бойцами "Азова"* обмен пленными

Совещание по возвращению пленных украинцев с бойцами запрещенной в России террористической организации "Азов"* провел украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак.

Как написал Ермак, на совещании была вся команда, занимающаяся обменами. Это представители Координационного штаба, команда офиса и освобожденные украинцы. В том числе присутствовали бойцы полка "Азов"* из Мариуполя.

По данным Ермака, с начала специальной военной операции России на Украине возвращено 5 857 пленных украинцев. По итогам переговоров в Стамбуле на Украину вернулись из плена еще 1000 солдат ВСУ.