Стало известно о новых подвигах российских военных.

Рядовой Сергей Бурмистров обнаружил приближение вражеских диверсантов и открыл по ним огонь. Командира группы боевиков удалось задержать. Он раскрыл координаты замаскированного опорника ВСУ, который был незамедлительно уничтожен нашими артиллеристами.

Сержант Никита Пост с группой штурмовиков попал под миномётный огонь противника. Никита засек дрон-разведчик, с помощью которого неприятель корректировал удары, и меткими выстрелами уничтожил коптер, не допустив потерь среди российских бойцов.