Серия мощных взрывов на объектах ВПК неонацистов прогремела минувшей ночью в нескольких регионах Украины. Детонации произошли в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

В зоне СВО на красноармейском направлении экипажи танков Т-72 Б3М группировки "Центр" уничтожили живую силу противника. Формирования ВСУ укрылись в полуразрушенном здании. Бойцы ударили с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 8 километров. Корректировали стрельбу с помощью дронов.

На харьковском направлении расчет реактивных систем залпового огня группировки "Север" уничтожил склад боеприпасов, боевую технику, пункт управления беспилотниками и пехоту неприятеля. О ротации вражеских сил сообщила разведка. Экипаж выдвинулся на позицию и нанес удар снарядами, которые управляются с помощью спутниковой навигации. Артиллеристы поддерживают штурмовые группы, ликвидируя различные цели.

В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж ударного вертолета Ми-28НМ ликвидировал скопление киевских боевиков и бронетехнику. Выпустив ракеты точно в цель, летчики произвели маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек, после чего благополучно вернулись на аэродром базирования. Как сообщил авианаводчик, задача была полностью выполнена.