Брэд Питт эмоционально отреагировал на роман Энистон с красавцем-коучем: вот что он сказал

Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в браке 5 лет, пока на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" актер не встретил Анджелину Джоли. Но даже после предательства и развода Джен смогла простить бывшего мужа, сейчас они очень хорошие друзья.

На днях стало известно, что у Энистон роман с популярным в Голливуде коучем Джимом Кертисом, которого называют "гуру отношений". Якобы по его методике актриса избавилась от аэрофобии, это их очень сблизило. В начале июля парочка улетела на Майорку. В компании друзей Джейсона Бейтмана и его жены Аманды они отдыхали на яхте.

На нового жениха Джен весьма эмоционально отреагировал Бред Питт. Как рассказали Daily Mail люди из близкого окружения бывшего мужа актрисы, Питт продолжает переживать за Энистон.

"Брэд невероятно рад тому, что Джен нашла настоящую любовь в лице этого парня, который, кажется, так хорошо к ней относится. Кроме того, Питт никогда не терял искренней привязанности к Энистон… Когда находишь подходящего партнера, с миром становится все в порядке, все встает на свои места. Он надеется, что то же самое будет и с Джен", — сообщил британским журналистам инсайдер.