Трамп признался в падении интереса к переговорам с Путиным

Дональд Трамп уже не слишком заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным. По словам президента США, его беседы с президентом России очень уважительные и приятные, однако не ведут к урегулированию конфликта на Украине.

Американский лидер ответил на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент США ранее пригрозил ужесточить условия выдвинутого России ультиматума. Трамп заявил, что планирует сократить с 50-ти до 10-12 дней срок для достижения Россией соглашения по Украине.