РКН опроверг сообщения о сливе данных клиентов "Аэрофлота"

Заявления хакеров о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" фактами не подтверждаются. Роскомнадзор продолжает следить за ситуацией, сообщили в ведомстве.

В РКН добавили, что специалисты ожидают информацию от "Аэрофлота". На ее основе будет принято решение о целесообразности проверки на предмет утечки персональных данных.

Ранее стало известно о сбое в работе информационных систем "Аэрофлота". Пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. Авиакомпании пришлось отменить 49 рейсов. Позже в генпрокуратуре заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака, передает РИА Новости.