Алле Пугачевой осталось недолго: скрывать больше невозможно

Алла Пугачева покинула свою виллу на Кипре и прилетела в Юрмалу к Лайме Вайкуле. Ради подружки Примадонна вышла в свет. Появление исполнительницы хита "Арлекино" на фестивале "Рандеву" вызвало переполох.

Журналисты спешили пообщаться с Аллой Борисовной и ее мужем иноагентом. Звезда при этом выглядела не лучшим образом — Пугачева сутулилась, не могла и шагу сделать без поддержки Максима Галкина*. Состояние Примадонны напугало народ, ведь даже говорила она с трудом.

О здоровье Пугачевой высказался геронтолог и кардиолог Юрий Конев. Врач считает, что артистке осталось недолго.

"Родственники Аллы Борисовны долго не жили, а значит, у нее нет шансов на то, чтобы прожить долго. Здесь все зависит от генетики. Она из пожилого возраста год назад перешла в старческий. Барокамера, которая у нее есть, немного помогает улучшить состояние кожи. На здоровье она никак не влияет", — объявил специалист.

Напомним, что Алла Борисовна страдает из-за проблемам со здоровьем уже много лет. Певица мучается из-за давления, ее беспокоят боли в сердце. По данным СМИ, у Пугачевой выявлен сахарный диабет, а так же ее изводит подагра, пишет "Абзац".

*признан иноагентом на территории России.