Российская система ПВО сбила 74 украинских БПЛА в ночь на 29 июля

Киевский режим предпринял очередную серию попыток совершить теракты в России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали во вторник, 29 июля, в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, за минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом 43 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 22 беспилотника – над территорией Ростовской области, шесть аппаратов уничтожены над территорией Калужской области, два БПЛА – над территорией Смоленской области, один – над территорией Ленинградской области.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что на железнодорожной станции в регионе после атаки БПЛА вспыхнул пожар. Однако находившийся там пассажирский поезд был отведен на безопасное расстояние, никто не пострадал. К настоящему времени движение поездов через станцию восстановлено по временной схеме.

Также Слюсарь уточнил, что из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция в Ростовской области, но жертв и раненых удалось избежать.