Мишустин встретился со студентами в Омске

Сегодня премьер Михаил Мишустин посетил Омск. Регион стал финальным этапом летнего турне главы кабмина по регионам Дальнего Востока и Сибири.

Предприятия области активно решают задачу по достижению Россией технологического и промышленного суверенитета. Свои проекты по импортозамещению в космической отрасли и телекоммуникациях презентовали студенты. Представили также разработки, связанные с медициной. Одна из них - по созданию красителей для диагностики онкологических заболеваний, диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Также в Омске глава кабмина посетил Госпиталь для ветеранов войн, где совсем недавно закончился капитальный ремонт. Клиника сможет принимать более 3,5 тысячи пациентов в год. Участникам СВО будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и реабилитации.