В Претории стартовала российско-африканская конференция Валдайского клуба

О роли БРИКС и "Большой двадцатки" в меняющемся мире говорят в эти дни в ЮАР. Интерес к этим площадкам значительно вырос, особенно со стороны глобального Юга.

В Претории открылась третья российско-африканская конференция Валдайского клуба. В работе принимают участие политики, эксперты и ученые континента.

Тема этого года - переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном контексте. Основная задача - сделать сотрудничество Москвы с государствами региона более эффективным.

Как отметил в ходе церемонии открытия председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, политика Запада угрожает всему миру. Остальным странам необходимо укреплять сотрудничество, чтобы помешать ухудшению ситуации.