Путин объяснил Нетаньяху важность территориальной целостности Сирии

Напряженную обстановку на Ближнем Востоке обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Российский лидер подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликтов в регионе, сообщила пресс-служба президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Внутриполитическая стабильность страны достигается через соблюдение законных прав и интересов всех групп населения.

Российский лидер также высказался о недавнем обострении ирано-израильской конфронтации. Путин отметил готовность Москвы участвовать в поисках дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы.