"Пусть перебесятся": Лавров откровенно высказался об отношениях с Западом

России борьбе с Западом следует полагаться только на себя, заявил Сергей Лавров на 11-м Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Площадкой для него по традиции стала мастерская управления "Сенеж" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". По словам министра иностранных дел, Москва настаивает на том, что является ее законными требованиями: обеспечение безопасности, нерасширение НАТО, защита русскоговорящего населения на Украине.

Здание кампуса мастерской управления "Сенеж" словно парит над окружающим ландшафтом. Прозрачные стеклянные стены сразу настраивают на открытый честный разговор. Собственно, так и было на очередной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В большой зале кампуса на почти тысячу мест - аншлаг. Заключительный день работы смены "Единство" форума "Территория смыслов" собрал молодых политиков и будущих дипломатов. Министр приехал без галстука. Обстановка неформальная, но разговор самый серьезный. В центре внимания - ситуация вокруг Украины. Сергей Лавров констатирует: Запад не желает слышать обеспокоенности России и ее требования для обеспечения безопасности - никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения НАТО. И с каждым днем нагнетает обстановку.

"Европейцы всерьез хотят нанести нам поражение. Это, по-моему, подтверждается каждый день. Новый канцлер ФРГ Мерц заявил, я не знаю, он понимает, что он произносил? Что мы хотим вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе", - сказал Лавров.

Одновременно идет отмена русской культуры, дискриминация в спорте. Число антироссийских санкций превысило все мыслимые пределы. Но, убежден Сергей Лавров, все очевиднее становятся перемены в мире, который становится многополярным. Такие организации как ШОС, БРИКС, тесное сотрудничество с Китаем, Индией, с государствами Африки - все это формирует новую модель мироустройства - на основе равноправного сотрудничества и взаимоуважения.

"Есть еще одно место, помимо ООН, где мы с Западом садимся за один стол - группа "Двадцати". Там представлена вот эта так называемая "Семерка" и там представлен расширенный БРИКС и его единомышленники. И если посмотреть расклад сил, то "Семерка" плюс ее единомышленники и БРИКС с единомышленниками, то "двадцатка" разделена ровно пополам - десять на десять", - отметил Лавров.

Это очевидно не нравится Западу. И вот уже звучат предложения реформировать ООН, усилив влияние его секретариата в ущерб свободному выражению мнений стран-членов. В глубоком кризисе ОБСЕ, которую Евросоюз всеми силами пытается превратить в свой политический инструмент. При этом Россия, подчеркивает Лавров, не отказывается от контактов, но все принимает к сведению.

"Как президент никогда не отказывается от просьб, предложений встретиться, пообщаться, так и я никогда не вижу смысла в том, чтобы кого-то избегать. Если они тебя избегают, объявили нам бойкот, из зала выходят, когда ты выступаешь, ну пусть, как у нас говорят, перебесятся. Но когда они это сделают и опять захотят с нами общаться - как было, уже не будет. Мы теперь знаем цену их слова", - сказал Лавров.

Подобрать нужные слова всегда умеет Сергей Лавров. Говорит, это непременное умение настоящего дипломата. Как и умение шутить. Многие его фразы стали афоризмами и мемами. О чем ему сегодня помнили собравшиеся. А министр дал небольшой урок будущим дипломатам.

Полтора часа общения пролетели незаметно. За это время успели задать полтора десятка вопросов и обсудить множество тем. В следующем году Сергей Лавров обещал вернуться. Ведь такие встречи уже многолетняя традиция.