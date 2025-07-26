Россияне установили рекорд по прыжкам из стратосферы

Совместный прыжок из стратосферы устроили впервые в мире российские парашютисты. Андрей Топорков, Андрей Морозов, Юрий Миронов, Максим Ситайло и Юрий Колосков установили новый рекорд. Команда выпрыгивала из самолета Ан-72 на скорости 350 километров в час, поделившись на пары.

Как сообщает V1.ru, россияне провели в полете полчаса, снижаясь с высоты 10 120 метров. Новое достижение внесено в Книгу рекордов России.

Парашютную систему "Тандем-400" для парных прыжков подготовили в госкорпорации "Ростех". Там сообщили, что парашюты раскрылись практически под хвостом самолета, на высоте 10 километров – тогда как обычно кольцо выдергивается на высоте около 2500 метров. В результате с помощью этой системы спортсмены впервые в мире люди смогли преодолеть 80 километров в полете на парашюте.