Оставившая Гарика Харламова Ковальчук сделала заявление: "Я наконец-то счастлива"

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук в августе отметят первую годовщину со дня свадьбы. Но внезапно буквально накануне праздника актриса оставила мужа.

Катерина уехала в деревню к бабушке. Актриса призналась, что муж не смог с ней поехать из-за работы. У Гарика очередной проект, который он не может оставить даже на пару дней.

Фотографиями с отдыха у родственников Ковальчук поделилась на своей странице в соцсети. Интересно, что на снимках Катерина скрывает фигуру с помощью объемной одежды. "Я наконец-то счастлива", — подписала актриса кадры из деревни.

Поклонники Ковальчук в очередной раз стали сплетничать о предполагаемой беременности артистки. Народ считает, что не просто так Катерина позирует на фото в джинсах и объемном свитшоте. Уже больше месяца в Сети обсуждают вероятную беременность жены Гарика Харламова, но супруги пока на эти домыслы не отвечают. При этом шоумен неоднократно признавался, что мечтает о втором ребенке.

Напомним, что у Харламова от брака с актрисой Кристиной Асмус подрастает дочь Анастасия. Девочке уже 11 лет.