Юшков: Трамп выдает сделку с ЕС за свою полную победу, но сильно приукрашивает ситуацию

Стало ли соглашение США и Евросоюза поражением Старого света? Или это все же приемлемый компромисс? Насколько серьезно пострадает европейская промышленность от перехода на закупки американских энергоресурсов? И в состоянии ли Европа отказаться полностью от поставок из России?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Трамп выдает это соглашение за полную победу Соединенных Штатов, хотя на практике мы видим здесь очень неоднозначную историю. Они не публикуют текст подобных сделок. Изначально Трамп собирался установить 30-процентные импортные пошлины на европейские товары. А объявлено о 15-процентных пошлинах. Словом, президент США приукрашивают ситуацию", - отметил эксперт.

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