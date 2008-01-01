Размещение ядерного оружия США в Великобритании назвали сигналом России

Решение властей США не отключать транспондеры на самолетах, доставивших ядерное оружие в Великобританию, говорит о том, что это был сигнал России. Так оценили шаг Вашингтона эксперты агентства Bloomberg. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США совершил перелет с американской авиабазы Киртланд, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, до базы Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии, 16 июля.

Британский портал UK Defence Journal на прошлой неделе сообщил, что Штаты впервые с 2008 года разместили в Великобритании несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12. Это оценили как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО.

Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года. Однако 17 лет назад США его вывезли. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, они несут американские баллистические ракеты Trident II.