Суд в Петербурге оштрафовал мужчину в шортах и зимней куртке майора ДПС

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 1 тысячу рублей мужчину в кроксах, шортах и зимней куртке с надписью ДПС. Кирилл Воронков наказан за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов.

29 июня в Сестрорецке Воронков нарядился в куртку сотрудника полиции России установленного образца: черного цвета, с элементами из светоотражающих материалов, с надписью ДПС на спине и майорскими погонами. Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, кроме куртки на герое дня были кроксы и шорты.

По данным Лебедевой, в таком виде Воронков регулировал движение у здания районной администрации. Мировой судья оштрафовал его на 1 тысячу рублей, а форменная одежда сотрудника полиции конфискована в доход государства, передает РИА Новости.