Закрутившая роман с женатым Семенович: "Мужчина — не баран, его невозможно увести"

Анна Семенович возмущена из-за обрушившегося на нее хейта. В соцсетях певицы появились сотни негативных комментариев. Бывшую солистку "Блестящих" изводят из-за отношений с женатым мужчиной.

Семенович представила возлюбленного в прошлом году. Она не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с женой. Тот факт, что мужчина оставил первую жену многих задел, певицу сочли разлучницей.

"Мужчина — не баран, его невозможно увести откуда-то. Обычно уходят оттуда, где уже плохо, где отношения себя изжили", — объяснила свою позицию Семенович.

Артистка подчеркнула, что и ей, и Денису уже далеко не 18 лет, и за плечами у них не один неудачный роман. По словам Анны, отношения они начинали осознанно, так как после встречи у них появились чувства. Семенович заверила, что не уводила Шреера из семьи, и сейчас "у всех все хорошо".

Напомним, что еще весной Денис сообщил, что готов сделать Анне предложение. Но сразу пояснил, что пока не может позвать артистку замуж, ведь он еще не развелся с предыдущей женой. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как брак зарегистрирован в Германии, расторгнуть его довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.