Зеленский резко увеличил штат СБУ

Численность сотрудников Службы безопасности Украины значительно увеличится как в мирное, так и в военное время. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. Он вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

В документе указано, что СБУ должна в течение двух месяцев подать предложения по внесению изменений в соответствующие акты, необходимые для реализации закона. Подразумевается, что общая численность сотрудников спецслужбы увеличится в мирное время с 27 до 37 тысяч, а в особый период - с 31 до 41 тысячи.

СБУ подчиняется непосредственно главе государства. После вступления закона в силу сотрудники получат право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны. Вместо подразделения борьбы с терроризмом появится Центр специальных операций "А", насчитывающий не менее 10 тысяч человек, передает ТАСС.