Вика Цыганова объяснила решение уйти в монастырь: "Мир угнетает своими грехами"

Вика и Вадим Цыгановы воцерковленные люди: в их доме стоят иконы, по выходным они ходят в храм, в своих постах в соцсетях певица часто пытается наставить людей на путь истинный. А недавно артиста призналась, что задумалась о том, чтобы вместе с мужем уйти в монастырь.

"Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру – это тоже благое дело", — сообщила Вика Цыганова в беседе с "Абзацем".

Решение отправиться в монастырь Вика объяснила просто, она устала от греховного мира. При чем впервые о служении Господу Цыганова задумалась еще в подростковом возрасте. По словам певицы, когда это произойдет, общественность даже не узнает, что она стала монахиней, передает NEWS.ru.

"Есть желание уйти от мира, который угнетает своими грехами. Я на это уже лет 50 настроена. Думаю, что когда-нибудь приду. Думаю, что если появится решение уйти в монастырь, то я вам об этом не расскажу", — объяснила певица.

Отметим, что Вика Цыганова известна не только своими песнями, но и активной гражданской позицией. Артистка ведет общественную работу, занимается благотворительностью и с первых дней поддержала российскую спецоперацию.