Медведев напомнил Трампу, что любой ультиматум - шаг к войне

Президент США Дональд Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Однако ему не стоит забывать: Россия – не Израиль и даже не Иран, написал в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, Трамп не должен забывать: любой ультиматум становится шагом к войне. Зампред Совбеза подчеркнул: в случае американского лидера это будет войной с собственной страной.

По словам Медведева, каждый новый ультиматум для Трампа - это угроза. Он призвал президента США не идти дорогой сонного Джо Байдена.