Глава "Роскосмоса" прибыл в США для встречи с руководством NASA

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в США для встречи с руководством НАСА и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет", — приводит сообщение Роскосмоса РИА Новости.



"Накануне старта миссии Crew-11, который запланирован на 31 июля, Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрёстных полётов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Для россиянина это станет первым полётом в космос", — добавили в пресс-службе.

В Космическом центре имени Джона Кеннеди Баканов примет участие в проверке готовности к запуску очередной миссии на Международную космическую станцию.