В Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, сообщает AFP

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. Об этом 29 июля сообщил зампред армии Таиланда Ритча Суксуванон.

"После объявления прекращения огня поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами, которая продолжалась до утра", — приводит слова зампреда агентство AFP.

24 июля эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.