Трамп не добивается встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ищет возможности провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином как можно скорее. Об этом 29 июля Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. В противном случае я не заинтересован в этом", — написал Трамп.

"Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу", — добавил президент США.