Увеличилось число жертв наводнений в Китае

До 30 человек выросло число жертв наводнений в Китае. В последние дни на Пекин и соседние регионы обрушились аномальные ливни.

Водохранилище Миюнь и реки вышли из берегов и затопили огромные территории. Бурные потоки сносили мосты, деревья, опоры ЛЭП и жилые дома. В столице эвакуированы 80 тысяч человек. В горных районах сошли оползни. Размыты дороги, под водой - тысячи гектаров сельхозугодий.

На аварийно-спасательные работы, восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим выделено 50 миллионов долларов. А нового удара стихии уже ждут в Гонконге. Всю неделю там будут идти сильные дожди с грозами, высока вероятность масштабных наводнений.