Частный детектив открыл стрельбу на поражение в самом центре Нью-Йорка

Пять человек погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы в самом центре Нью-Йорка.

Вооруженный винтовкой мужчина открыл огонь по людям в вестибюле небоскреба на Манхэттене, где располагаются офисы крупной инвесткомпании и Национальной футбольной лиги. Правоохранители прибыли на место через несколько минут. В перестрелке погибли офицер полиции и сам нападавший. По предварительной информации, подозреваемый - 27-летний житель Лас-Вегаса, имевший просроченную лицензию частного детектива.

Другой трагический инцидент произошел в штате Невада. Неизвестный открыл стрельбу в казино города Рино. Два человека погибли, трое пострадали. Ранение получил и сам нападавший - он задержан и госпитализирован.