Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу и тут же было нарушено

Соглашение между Таиландом и Камбоджей о прекращении огня официально вступило в силу. Договоренности удалось достичь накануне на встрече глав правительств в Малайзии.

Однако уже утром во вторник армия Таиланда обвинила соседей в нарушении перемирия. Как сообщают в Бангкоке, перестрелка на границе продолжалась несколько часов. Эвакуированным жителям рекомендовано не спешить возвращаться в свои дома.

В вооруженную фазу пограничный конфликт перешел 24 июля. Стороны обменялись артиллерийскими ударами. Есть убитые и раненые, эвакуировано более 100 тысяч человек.