Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Время зажечь по-настоящему! Вы будете блистать, где бы ни появились, будь то вечеринка, фотосессия, свидание или обычный рабочий день в офисе.

Тельцы

Солнце сегодня дарит колоссальную энергию, и она придаст сил для заботы о самых близких - в том числе о себе. Ваш комфорт - в ваших руках.

Близнецы

Удача на стороне представителей знака, которые что-то пишут, учатся или путешествуют. Если задумываетесь о покупке автомобиля, можно начинать мониторить рынок.

Раки

Самый благоприятный день июля для вложений в себя - будь то знания, классные покупки или впечатления. Возможно, вы получите подарок или поддержку.

Львы

Ваш звездный час настал! Солнце в королевском градусе вашего знака дает огромную энергию - направьте ее туда, где вы действительно хотите достичь результата.

Девы

Ваша внутренняя мудрость сегодня особенно сильна, а чутье - безошибочно. Послушайте себя, особенно если давно знали, в каком направлении идти.

Весы

Не стойте в сторонке, вливайтесь в коллектив! Сегодня у вас есть все, чтобы заявить о себе в социальных сетях, найти новых друзей или проявиться в команде.

Скорпионы

Профессиональные цели сегодня покажутся вам очень четкими и ясными. Если вы мечтаете о рывке вперед - сегодня отличное время наметить шаги.

Стрельцы

Ваш внутренний компас настроен на дальние горизонты. Позвольте себе шагнуть в новом направлении - и вы удивитесь, сколько дверей откроется.

Козероги

Темы доверия и совместных ресурсов актуальны весь июль. Солнце поможет расставить все по местам - главное, не бойтесь обозначить свои границы.

Водолеи

Чувства больше нельзя замалчивать! Диалог с важным для вас человеком будет ярким и запоминающимся. Не бойтесь признаний, они будут услышаны.

Рыбы

Без суеты! Начните свой день с приятных ритуалов. Внимание к своим потребностям давно напрашивается – вам просто необходимо сделать это.