Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил американским политикам, что решение по срокам завершения боев на Украине принимать не им.

Медведев отреагировал в социальной сети Х на высказывание американского сенатора Линдси Грэма* (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) о том, что не желающие воспринимать всерьез ультиматумы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине ошибаются.

Как подчеркнул российский политик, "не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Медведев отметил, что переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели российской специальной военной операции.

Завершил свое обращение зампред Совбеза рекомендацией: "Работайте ради Америки прежде всего, дедули!"

Ранее Дмитрий Медведев уже отреагировал на попытки Трампа играть с Россией в ультиматумы. Российский политик предупредил, что любой ультиматум становится шагом к войне, а в случае американского лидера это будет война с его же собственным государством.

Предостерегал Запад от языка ультиматумов и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин четко обозначил позицию по перемирию на Украине, а пытаться давить на нас глупо — "с Россией нельзя разговаривать таким языком".

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму