Бензовоз зацепил авто и взорвался на трассе под Ростовом

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с бензовозом и тремя легковыми автомобилями. Погибли четыре человека.

ДТП произошло ночью 29 июля в Аксайском районе на трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной потерял контроль и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Пежо Боксер", "Фольксваген Пассат" и "Лада Веста". Произошли разлив топлива, возгорание и взрыв.

Погибли водитель грузовика и еще трое человек. Шесть человек пострадали, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Прокуратура начала проверку. Участок трассы в сторону Москвы перекрыт. Движения нет на 1025-м километре в Октябрьском районе, между хутором Веселый и поселком Новоперсиановка, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Организован объезд.

Этой ночью Ростовская область подверглась массовой атаке БПЛА. В Сальске произошел пожар на железнодорожной станции, пострадавших нет. На улице Островского поврежден автомобиль, водитель погиб. На улице Социалистическая поврежден частный дом. В микрорайоне Заводской Каменск-Шахтинска загорелась сухая трава, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.