Еврокомиссия направила представителям киевского режима письмо, в котором пригрозила Украине прекращением всей финансовой помощи. Причиной недовольства Брюсселя стали поправки в украинское законодательство, по сути упраздняющие агентства по борьбе с коррупцией.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, украинские власти во главе с Владимиром Зеленским получили предупреждение от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине может быть полностью прекращена, если Киев продолжит давление на антикоррупционные ведомства.

Издание утверждает, что авторы письма дали ясно понять: в оправдания Зеленского про избавление от "российского давления" не поверили. Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение подобных сигналов из Европы и выразила убежденность в том, что Брюссель действительно предпримет задуманное, если предводители киевского режима не одумаются.

Ранее Еврокомиссия напомнила главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что в качестве кандидата на членство в ЕС Украина должна в полной мере соответствовать стандартам интеграционного объединения — в том числе в сфере борьбы против коррупции. Компромиссы, как подчеркнули в Брюсселе, в этом вопросе невозможны.

В Великобритании не исключали, что Евросоюз может не только поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и отменить ее безвизовый режим, но даже ввести антиукраинские санкции из-за фактической ликвидации антикоррупционных агентств.