Поставка систем Patriot на Украину сделает Германию военной целью. С таким предупреждением выступил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик раскритиковал решение германских властей передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, обсудив с Соединенными Штатами замену этих установок для пополнения своего арсенала.

Как отметил Нимайер, "это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам". Угроза для ФРГ будет исходить не только с военной точки зрения, ведь "если средства пойдут на покупку новых систем (Patriot), уже нельзя будет потратить их на здравоохранение и инфраструктуру".

Политик подчеркнул, что "мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение" для киевского режима (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Германии про уроки истории. Дипломат подчеркнул, что ФРГ сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. Также Лавров, оценивая "симптоматичные" высказывания из Берлина, посетовал на то, что история ничему не учит некоторых германских политиков.

При этом германский министр обороны Борис Писториус заявил, что бундесвер готов убивать российских солдат — если Россия нападет на страны НАТО. По утверждению политика, говорить о мире и разрядке на равных условиях можно только с позиции силы.