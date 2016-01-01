"Союзмультфильм" проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку

Российская мультипликационная студия "Союзмультфильм" проиграла суд с японской компанией LaRubInt Corp из-за условий лицензионных соглашений на использование персонажей из мультфильма "Чебурашка".

Суд проходил в США, американские судьи встали на сторону японцев. Согласно материалам дела, LaRubInt Corp и "Союзмультфильм" заключили договор, согласно которому японцы получают право на использование персонажей мультфильма "Чебурашка" в ряде стран, включая Японию, Китай, Индию, США и Канаду в период с 1 сентября 2016 по 31 августа 2021 года.

Однако затем выяснилось, что "Союзмультфильм" выдал лицензии на использование персонажей второй компании (CPLLP), тем самым нарушив условия контракта с LaRubInt Corp. Теперь компания может требовать возмещения убытков.