Ляйсан Утяшева рассказала о третьей беременности: "Не надо куда-то уходить надолго, можно работать с пузиком"

Ляйсан Утяшева стала новой звездной гостьей программы Лауры Джугелия. Бывшая гимнастка откровенно рассказала о личной жизни. Так, воспитывающая 12-летнего сына Роберта и десятилетнюю дочь Софию Ляйсан призналась, что они с Павлом Волей мечтают о третьем ребенке, однако у нее после вторых родов возникли проблемы со здоровьем.

"Я могла бы, наверное, забеременеть, но какой ценой? Надо было сначала вылечиться. Три-четыре года я поднимала дефицит железа. И кроме этого был еще целый букет…" - отметила популярная телеведущая, не вдаваясь в подробности.

При этом она отметила, что достаточно плотно занята карьерой и не хотела бы подводить начальство. Однако на канале ее успокоили и в качестве примера привели Анну Хилькевич и Марину Кравец, которые благополучно вернулись в эфир после родов. "Этот тренд мне очень нравится. Что не надо куда-то уходить надолго, можно работать с пузиком", - призналась Утяшева.

Она подчеркнула, что если не сможет сама, то прибегнет к достижениям современной медицины. "Думала ли я об ЭКО или суррогатном материнстве? Если у меня совсем не получится, если я отчаюсь и пойму, что по-другому никак, тогда подумаю об этом. Пока я очень верю в свой организм. Надеюсь, что в ближайшее время…" - сказала ведущая, отметив, что уже потрачено много сил да и врачи у нее хорошие.

Также Ляйсан Утяшева рассказала, что помирилась с отцом. Когда-то у нее была полная семья. Однако после того, как отец, оставив профессию учителя истории и окунувшись в бизнес, запил, мать не выдержала и разошлась с ним. Годами отец и дочь не общались. Несколько лет назад ведущая потеряла мать. В интервью Ляйсан сообщила, что недавно восстановила отношения с отцом, теперь они очень аккуратно строят общение.