Собянин: Участие москвичей в жизни города — ключ к позитивным изменениям

Более 500 заявок было подано в этом году на московский конкурс "Лица района". Это в пять раз больше, чем годом ранее. Всего за пять лет существования конкурса было подано более 4,5 тысячи заявок. С помощью проекта "Лица города" москвичи могут влиять на развитие столицы, рассказал Сергей Собянин.

Больше 250 предложенных москвичами проектов получил поддержку на городском уровне. В этом году заявки принимают до 30 сентября. Свои идеи по улучшению районов можно предложить в шести направлениях, в том числе: здравоохранение и семейные ценности.