Собянин рассказал о сложностях при строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии

В Москве станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, это один из самых сложных проектов из-за плотной застройки в центре города, множества инженерных коммуникаций и подземных вод. Из-за близости действующей ветки горные работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации.

Сейчас прокладывают обходные тоннели, чтобы на время строительства пустить по ним движение поездов. "Достоевская" станет 13-й станцией Кольцевой линии. Будет пересадка на Люблинско-Дмитровскую ветку.