Что стало с актрисой Юлией Захаровой, сыгравшей Лену Полено в сериале "Счастливы вместе"

Актриса Юлия Захарова прославилась после того, как сыграла роль Лены Полено в комедийном сериале "Счастливы вместе". Так звали соседку Букиных, которая имела большие амбиции и часто капризничала. Захарова играла женщину средних лет, а меж тем ей было около 25-ти.

Накануне, 28 июля, артистка справила круглую дату. Ей исполнилось 45 лет. После сериала "Счастливы вместе" Юлия Захарова пока нигде так ярко больше не блеснула. В честь юбилея артистки журналисты решили узнать, как сложилась ее судьба.

Говорят, оглушительная популярность, обрушившаяся на Юлию Захарову после выхода сериала, стала не только подарком судьбы, но и серьезным испытанием. Постоянное внимание прессы, давление публичного образа, необходимость соответствовать ожиданиям — все это создавало колоссальный стресс для актрисы. В кулуарах шептались, что Захарова не справлялась с эмоциями, поэтому подсела на алкоголь.

Пару лет назад Юлия появилась на прощании с актером Вячеславом Гришечкиным в странном виде: она то смеялась, то плакала, то кидалась на журналистов, при этом была облачена в розовый спортивный костюм, а волосы оставила распущенными. Тогда с новой силой стали муссироваться слухи о пристрастии артистки к спиртному.

Впрочем, говорят, после этого Захарова смогла взять себя в руки. Как выяснил aif.ru, актриса играет в спектаклях "Любовнички" и "Моя безумная свадьба" — в Санкт-Петербурге и в Москве, много гастролирует. Коллеги ни единого плохого слова не говорят о Захаровой. Однако в продолжении сериала "Счастливы вместе" она пока не задействована.