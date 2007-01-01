Вандалы осквернили "Блокадный трамвай" в Петербурге и стали фигурантами уголовного дела

Эти кадры потрясли жителей Санкт-Петербурга: трое взрослых нетрезвых мужчин штурмуют вагон трамвая довоенного производства. Даже неосведомленному человеку очевидно, что стоит он здесь не просто так. Но вот один из пьяной компании лезет на крышу и кривляется там в позе победителя. Второй карабкается следом. А третий снимает все происходящее на видео. Но картинка, видимо, кажется вандалам недостаточно эффектной: и вот сгибается трамвайная токоприводная дуга, летят вниз детали обшивки. А в довершение перформанса один из хулиганов справляет нужду прямо с крыши.

Компания повеселилась в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда же, по всей видимости, авторы выложили свои геройства в Сеть. Запись имела огромный резонанс, уже вечером 28 июля вандалов задержали. Всем больше 30 лет, родились в Санкт-Петербурге. Уже на камеру правоохранителей ожидаемо последовали извинения.

Трамвай в годы блокады был единственным общественным транспортом в осажденном Ленинграде. Метро еще не было, вся солярка для автобусов шла на фронт. Именно на трамваях истощенные ленинградцы добирались до заводов и фабрик, школ, магазинов и больниц, чтобы продолжать жизнь в нечеловеческих условиях. Самое страшное время началось, когда трамваи перестали ходить - с 8 декабря 1941 года. Было принято решение перерезать энергоснабжающий кабель от ближайшей ГЭС, чтобы обесточить главные объекты - на случай, если все же ворвется враг. Ленинград остался без электричества, а умирающие от голода люди в лютый мороз продолжали ходить на работу пешком.

15 апреля 1942-го, когда по дну Ладоги пустили секретный резервный кабель и трамвайное движение возобновилось, для осажденного города стало первой серьезной победой и надеждой на спасение. Одним из тех, кто участвовал в работах по прокладке подводного кабеля, был начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома Михаил Сорока. Коллеги называли его "командир блокадного трамвая". Именно он был инициатором появления такого памятника, это было его многолетней послевоенной мечтой.

Это его воспоминания из книги "Фронтовой трамвай": "Я его отчетливо вижу на пьедестале, высеченном из карельского гранита. Как знамя, гордо поднята на крыше его дуга. Вот сейчас она коснется проводов, оживет двигатель - и вновь помчится по стальной колее звонкоголосый и неутомимый труженик-трамвай! Труженик и воин".

"Командир блокадного трамвая" не дожил, но мечта его сбылась: памятник заложили 15 апреля 2007-го, в 65-ю годовщину возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Это - один из вагонов, собранных на Путиловском заводе в 1930-е. Именно такие трамваи ходили по военному Ленинграду. На подступах к городу такими вагонами перекрывали дороги для защиты от фашистских танков. Вот уже почти 20 лет каждую памятную дату сюда приходят ветераны, блокадники, ученики ближайших школ.

За циничное осквернение мемориала вандалам предстоит ответить по закону. Уголовное дело возбуждено по статье "Реабилитация нацизма". Вандалам грозит до 5 лет лишения свободы. Скоро им изберут меру пресечения.