Депутаты Госдумы ответили на вопросы представителей молодежных организаций

Дебаты с руководителями всех фракций Государственной думы состоялись на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов".

Парламентарии обсудили актуальные направления развития страны и ответили на вопросы представителей молодежных организаций. Среди главных тем - демографические вызовы, технологическая независимость, традиционные ценности и поддержка семьи, консолидация общества вокруг спецоперации и политическое единство.

Масштабный форум "Территория смыслов" проходит уже в 11-й раз. В этом году мероприятие объединило более 4 тысяч участников из разных регионов.