Маленькими шагами навстречу жизни: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Игоря Варламова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 4-летнего Игоря Варламова. У мальчика смертельный диагноз - Т-клеточный лейкоз. Единственный шанс на спасение - трансплантация костного мозга. Пересадку необходимо провести сразу после цикла капельниц, который уже подходит к концу. Перерыв делать нельзя. Но чтобы операция прошла успешно, требуется сопроводительная терапия специальными препаратами. Их стоимость более - полутора миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Больше всего на свете четырехлетний Игорь любит играть в машинки. Только с ними забывает о своих недетских испытаниях, В мае этого года семья пережила тяжелейший удар. На плановом обследовании мальчику поставили смертельный диагноз.

"Забрали в реанимацию и только дней через пять вернули в палату. Сказали, что лейкоз. Я даже сперва не поняла, что это такое. Сказали, что рак крови", - вспоминает мама.

У Игоря очень агрессивная форма болезни - так называемый Т-клеточный лейкоз. Ребенку срочно требуется трансплантация костного мозга. Но чтобы пересадка прошла успешно, необходима сопроводительная терапия специальными препаратами.

"Сказали, что это последняя надежда на то, что он вылечится полностью. Не знаю, сколько это продлится - само восстановление после трансплантации, после облучения. Для такого организма это очень большая нагрузка", - продолжает мама.

Только вот стоят жизненно необходимые лекарства очень дорого - более полутора миллионов рублей. У родителей Игоря нет таких огромных денег. Семья многодетная: у мальчика есть еще две старшие сестры

"Для нас эта сумма большая, мы ее сами не потянем. Я сейчас не работаю. Один муж обеспечивает семью. Нам нужна очень эта помощь", - просит мама. Она просто в отчаянии. Обращается ко всем неравнодушным людям. Только от них сейчас зависит, удастся ли спасти любимого младшего сына.

Сейчас у ребенка заканчивается последний цикл капельниц. Сразу после, по плану врачей, необходимо проводить трансплантацию. Перерыв делать нельзя. Поэтому деньги на препараты, без которых пересадка просто невозможна, нужны срочно.

Игорь очень хочет жить. В свои четыре года ребенок безошибочно чувствует, как страдает мама.

"Все понимает. Я поэтому пытаюсь как-то держаться, но не получается в каких-то моментах. Он затихает. Сидит смотрит на меня, изучает. Потом подходит и обнимает. И так сидим, пока не успокоюсь", - рассказывает она.

Мама мальчика верит, что неравнодушные люди помогут и сын справится со смертельной болезнью. Его организм борется изо всех сил - впервые с начала лета ребенок снова смог встать на ножки.

Шансы победить болезнь у Игоря есть. Самое главное - не прерывать начатое лечение. Вот такими маленькими шажочками мальчик сейчас идет навстречу своему выздоровлению. И каким будет этот путь - зависит в том числе и от всех нас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Игоря Варламова, программа 2344