ЕК признала неспособность быстро перебросить войска в случае необходимости

Европейские дороги, мосты и железнодорожные пути непригодны для оперативной переброски танков и военнослужащих в случае возможного вооруженного конфликта с Россией. С таким признанием выступил во вторник, 29 июля, еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас.

Как отметил представитель Еврокомиссии в интервью Financial Times, "сегодняшняя реальность такова, что если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы".

Дзидзикостас объяснил это тем, что во времена возведения соответствующих инфраструктурных объектов не учитывалась потенциальная необходимость переброски армий через весь Евросоюз. Многие мосты, например, слишком узкие, а те, что пригодны по ширине, уже старые и ветхие.

При этом ЕС пытается приблизиться к цели — гарантировать переброску войск в случае начала войны с Россией за несколько дней или даже часов. Но этому грозит помешать и неготовность инфраструктуры, и бумажная волокита. Если на устранение первого препятствия требуются только деньги — около 17 миллиардов евро — то второй фактор не убрать одними финансовыми вливаниями.

Ранее французский генерал Бертран Тужуз предупреждал, что скорость переброски военных и техники в Европе будет трудно увеличить из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры. По словам Тужуза, армия Франции за десятилетия войн в Афганистане и Африке разучилась перевозить военную технику поездами.

Тем временем источники рассказали, что Соединенные Штаты могут принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных. Решение будет принято по итогам обзора глобальной расстановки сил. Публикация соответствующего доклада Пентагона ожидается в сентябре.