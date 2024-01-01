Минимальный набор для школьника в России подорожал до 16,2 тысячи рублей

Средний объем расходов на минимальный "школьный набор" в России вырос за год на 7% за год и достиг 16,2 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Как пишут "Известия", пресловутый набор состоит из школьной формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей, пенала с канцелярией. Многие родители уже начали закупку школьных принадлежностей к предстоящему учебному году.

Эксперты отмечают, что большинство россиян приобретают товары к школе на онлайн-площадках, причем спрос на учебные принадлежности на маркетплейсах в июле уже сопоставим с концом августа 2024 года. Это объясняется стремлением избежать периода ажиотажного спроса на школьные товары непосредственно перед началом учебы.

Аналитик Алексей Лоссан отмечает, что сборы ребенка в школу — это крупный разовый расход, который может серьезно ударить по бюджету. Закупки необходимого в июле позволяют распределить нагрузку, поскольку траты можно разнести на две зарплаты — июльскую и августовскую, что "комфортнее для кошелька".

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей нужно выдавать семьям, которым полагается эта мера социальной поддержки. Эти деньги могут стать подспорьем при сборах детей в школу.

Тем временем глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил распространить на все регионы России выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября. Парламентарий заявил, что доступ к помощи нужно привязывать "к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе".