В Ростове-на-Дону предотвращен теракт против высокопоставленного военного

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону.

Диверсию по заданию украинских спецслужб готовил гражданин одного из государств Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчину 1982 года рождения завербовали за границей. Затем он приехал в Ростов-на-Дону, снял квартиру и выяснил адрес проживания военного, чтобы потом устроить взрыв.

При обыске у него изъяли самодельную бомбу массой 400 грамм в тротиловом эквиваленте, средства связи и видеокамеру.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Фигурант арестован и дает признательные показания.