Евросоюз едва ли сумеет реализовать на практике обещание купить у Соединенных Штатов энергоносители на 750 миллиардов долларов — это практически невозможно. Такое мнение высказали западные эксперты.

Как пишет Politico, сумма, фигурирующая в торгово-тарифном соглашении США и Евросоюза, "просто заоблачная и совершенно нереалистичная". Закупить энергоносители на такие большие деньги мешают и ограниченные поставки из-за океана, и технические препоны, и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок.

Для примера издание напоминает, что за весь 2024 год Европа закупила у США энергоносители на 76 миллиардов евро. Уточняется, что Евросоюз приобретает за океаном 12% нефти и топлива. Поскольку европейские заводы способны обработать лишь ограниченный объем специфической американской смеси нефти, поднять этот показатель можно лишь до 14%.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поднял Евросоюз на смех за сделку с США, отметив, что американский лидер Дональд Трамп "размазал Европу". Медведев подчеркнул, что пресловутое соглашение "снимает защиту европейского рынка" и грозит ЕС гигантскими дополнительными тратами.

Однако и для Соединенных Штатов это отнюдь не полная победа, как пытается выставить эту договоренность Трамп. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что "мы видим здесь очень неоднозначную историю", которую президент США сильно приукрашивает.