В США изъявили желание купить у России Командорские острова

Соединенным Штатам было бы очень полезно заполучить Командорские острова, принадлежащие России, чтобы отслеживать действия Китая. Такое мнение высказал подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии.

Как пишет Breaking Defense, американский военный выступил за "мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов".

Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального маршрута китайских подводных лодок от военно-морской базы Цзянгэчжуан до Арктики, а потому США могли бы задействовать этот архипелаг для отслеживания военной активности КНР, полагает Фриц.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о притязаниях на Гренландию — автономную территорию Дании. На севере этого острова располагается американская база, которая считается ключевым элементом системы противоракетной обороны ВС США в Арктике. Выяснилось, что международное право не препятствует Соединенным Штатам приобрести Гренландию, но есть один нюанс: цена будет непомерно высокой.

Тем временем в Госдуме отреагировали на публикации американских СМИ с призывами забрать у России остров Врангеля. Депутат Федот Тумусов предупредил США, что они не получат ни пяди российской земли, а также потребовал, "чтобы Аляску вернули — это было бы более справедливо", потому что американцы "даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи".