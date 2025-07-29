Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нарушении перемирия

Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в нарушении перемирия на границе.

"Камбоджийские силы строго соблюдали и продолжат соблюдать указания армейского командования и соглашение о прекращении огня", - сообщил официальный представитель министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат (цитата по РИА Новости).

Ранее армия Таиланда обвинила армию Камбоджи в срыве режима прекращения огня, который вступило в силу в полночь по местному времени. По словам официального Бангкока, провокационные нападения были совершены в нескольких приграничных районах.

Конфликт Таиланда и Камбоджи обострился утром в четверг, 24 июля. Между военными началась стрельба на одном из спорных участков. С обеих сторон есть убитые и раненые.