Россияне страдают из-за стресса на работе: руководство никакой помощи не предлагает

Россияне стали чаще жаловаться на отсутствие какой-либо помощи в борьбе со стрессом на работе со стороны руководства компаний. Большинство вынуждены справляться в одиночку.

Больше трети сотрудников (34%) стараются молчать о стрессе, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру" и Русской Школы Управления (РШУ). 22% делятся переживаниями с коллегами, и только 8% прямо говорят об этом руководству. 36% опрошенных признались, что делятся проблемами на работе с семьей или друзьями.

Лишь 10% респондентов рассказали, что у них на работе есть программа поддержки ментального здоровья. Хотя бы раз ей пользовались только 4% из них.

Половина опрошенных считает, что работодатель должен оплачивать консультации с психологов, 72% респондентов высказались за доплаты за переработки, за исключение дополнительной работы выступил каждый десятый. Об этом пишет портал Лента.ru.

Ранее эксперты выявили основные причины, которые приводят сотрудников к выгоранию. Среди них — недостаток времени и ресурсов, страх жаловаться и невозможность отказаться от дополнительных задач. Многие из этих факторов стали нормой, а корпоративная культура в компаниях зачастую заставляет молчать о проблемах и перерабатывать без оплаты. Больше половины россиян пожаловались на нехватку времени, людей и оборудования на работе, примерно столько же — на размытые задачи, отсутствие четких инструкций, отсутствие доплат за внеурочную работу.