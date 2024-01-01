Орбакайте без макияжа оказалась копией Пугачевой

В 2024 году Кристина Орбакайте объявила, что временно не будет давать концертов в России. Теперь популярная исполнительница выступает за границей. Певица дает редкие концерты в Европе, однако с наступлением лета сделала паузу. Кристина устроила себе отпуск и теперь все время проводит с единственной дочкой Клавдией, рожденной в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Орбакайте публикует фотографии и видео из путешествий. Артистка объявила, что они теперь предпочитают ездить по европейским городам на автомобиле. Семейство останавливается в различных местах, посещает экскурсии, много гуляет, наслаждаясь местным колоритом.

В Сети многочисленные поклонники говорят, что Кристина лишь с появлением третьего ребенка и приостановкой музыкальной карьеры с головой погрузилась в материнство. Фанаты уверены, что Орбакайте совершенно счастлива, несмотря на то, что не может выступать перед россиянами - ее основной целевой аудиторией.

Также внимание подписчиков привлекло свежее видео, опубликованное певицей. Артистка предстала перед фанатами в банном халате и без грамма косметики на лице. По мнению особо наблюдательных комментаторов, Кристина буквально копия своей матери Аллы Пугачевой. Поклонники хвалят артистку за то, что, в отличие от Примадонны, Орбакайте стареет естественно, а если и прибегает к косметологии, то делает это аккуратно и незаметно.